Проблемные очистные сооружения в Севастополе могут достроить до конца 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Подрядчик должен начать работы по завершению строительства канализационно-очистных сооружений "Южные" в Севастополе в течение месяца, объект, как планируется, будет сдан в течение двух-трех лет, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой на Крымском полуострове.

"Я хочу добавить, что вопрос с "Южными" очистными - очень нехорошая ситуация. Сегодня мы еще раз все посмотрели, решение приняли, в течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство. Я сам лично буду курировать этот вопрос, поставлю на особый контроль в рамках штаба, в рамках ФЦП. Мы будем контролировать строительство этого объекта, и я уверен, что в ближайшие два, максимум три года они будут построены", - сказал Хуснуллин.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что КОС "Южные" - это важнейший объект для города. "В ближайшее время возобновится строительство. И на этот раз, уверен, оно завершится позитивно", - подчеркнул он.

Сложности со строительством

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей на строительство КОС "Южные" был заключен с грубыми нарушениями. Пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не предусмотренные государственным контрактом".