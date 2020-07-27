Bloomberg: Цукерберг намерен предупредить Конгресс о выгоде Китая от ослабление Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Глава Facebook Марк Цукерберг заявит членам нижней палаты Конгресса США о том, что любое ослабление американских высокотехнологичных компаний только сыграет на руку конкурентам из Китая. Как сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg, Цукерберг планирует отстаивать эту позицию при даче показаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей 29 июля.

Заседание, на котором также планируется выслушать показания руководителей компаний Amazon, Apple и Google, проводится в рамках антимонопольного расследования. По данным источников агентства, глава Facebook намерен изложить законодателям мотивы приобретения платформ Instagram и WhatsApp, а также представить свое видение тактики китайских соперников компании. Цукерберг считает принципиально важным не уступать конкурентную борьбу китайской стороне и не позволять ей диктовать свои правила на интернет-рынке. Если в Конгрессе США решат чрезмерно жестко поступить с американскими компаниями, то их позиции ослабнут, позволив китайцам закрепиться на таких динамично развивающихся рынках, как Индия, приводит агентство аргументы Цукерберга.

Пресс-служба юридического комитета Палаты представителей в субботу подтвердила, что упомянутое выше заседание состоится 29 июля. 13 июня портал Axios сообщил, что главам четырех перечисленных компаний были направлены запросы на дачу показаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей.