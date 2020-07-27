Доходы псковского губернатора за год сократились на 13 тыс. рублей

ПСКОВ, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников за 2019 год заработал 1,969 млн рублей, это на 13,7 тыс. рублей меньше его дохода за 2018 год. При этом у главы региона больше нет в собственности автомобиля BMW, который он декларировал в предшествующие годы, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте администрации области.

"Декларированный годовой доход <...> за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года: 1 969 895,34 рублей", - отмечается в тексте декларации. По итогам 2018 года доходы главы Псковской области составили чуть более 1,98 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом в собственности губернатора теперь нет автомобиля "BMW 750". В остальном данные декларации Ведерникова по сравнению с прошлогодней не изменились. Его супруга также задекларировала доход в 4 копейки. В ее общей долевой собственности по-прежнему находится четверть квартиры площадью 81 кв. м, а в пользовании - квартира площадью 144,5 кв. м.

В общей долевой собственности Ведерникова по-прежнему четверть квартиры площадью 144,5 кв. м. Кроме того, в пользовании главы региона находится земельный участок площадью 1500 кв. м и квартира площадью 139,3 кв. м. Каждый из трех несовершеннолетних детей губернатора Псковской области по-прежнему имеет в общей долевой собственности по четверти квартиры площадью 144,5 кв. м.