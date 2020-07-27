WSJ: Visa и Mastercard оштрафовали Wirecard за оказание услуг сомнительным клиентам

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Международные платежные системы Visa и Mastercard наложили штрафы в размере более $10 млн каждая на германского оператора электронных платежей Wirecard за оказание услуг сомнительным клиентам по чрезмерно высоким расценкам. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, упомянутые выше штрафы были наложены более десяти лет назад. В системе Visa были серьезно встревожены тем обстоятельством, что очень многие клиенты Wirecard занимались таким рискованным бизнесом, как азартные игры, порнография и оборот биологически активных пищевых добавок. Такие клиенты выплачивали германскому оператору 10% за перевод электронных платежей в 2017 году. В обычных обстоятельствах на территории США крупные платежные системы взимают за такую услугу не более 2-3%, пишет газета.

Согласно публикации, Visa и Mastercard ведут учет в Соединенных Штатах операций Wirecard. Федеральная торговая комиссия США осуществляет надзор главным образом за электронным мошенничеством. Предприятия, подобные Wirecard, работают отчасти по принципу саморегулирования, особенно за пределами Северной Америки.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Он обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан, но потом отпущен под залог в €5 млн.

Бывший топ-менеджер компании Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, скрывается от правосудия.