Эксперты прогнозируют рост эффективности работы морских портов в связи с пандемией

"Последствия COVID-19 пока не ясны, но пандемия даст импульс повышению эффективности портов… В целом общий затяжной кризис в любой отрасли ускоряет, с одной стороны, отмирание неэффективных подходов, а с другой - развитие прогрессивных технологий и тенденций. Именно поэтому для понимания влияния COVID-19 на портовую отрасль стоит в первую очередь обратить внимание на тренды развития отрасли. С большой степенью вероятности то, что считалось перспективой долгосрочного периода, приблизится и станет реальностью не завтрашнего, а сегодняшнего дня", - говорится в исследовании.

Эксперты PwC отмечают, что наиболее очевидной стала потребность в автоматизации и электронном документообороте. Порты, идущие в авангарде цифровизации и работающие с системами портового сообщества, легче приспособились к новым условиям. Отчасти менее заметной, но едва ли менее существенной, стала потребность в глубокой интеграции портов со всеми участниками логистической цепочки, включая наземную инфраструктуру и дистрибуцию. Вместе с тем пандемия может отразиться на реализации ключевых трендов портовой отрасли - развитии международных коридоров, диверсификации цепочек поставок и, как результат, инвестициях в порты Восточной и Центральной Европы, считают авторы отчета.