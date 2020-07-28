МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне повысился до 6,3% с 6,1% в мае, следует из материалов ЦБ РФ.

"В июне 2020 года на фоне частичного снятия ограничительных мер и возвращения к производственной деятельности снижение потребности работодателей в работниках замедлилось. Введение субсидии на выплату заработной платы и выдача беспроцентных кредитов с целью поддержки занятости позволили работодателям ограничить масштаб сокращения штата. Уровень безработицы повысился до 6,3%", - указано в материалах.

Численность безработных за месяц увеличилась на 100 тыс. человек, однако количество обращений в службу занятости по-прежнему растет быстрее - рост за месяц составил 600 тыс. человек. Это во многом обусловлено увеличением максимального размера пособия по безработице до 12,1 тыс. руб. выплатой "детских" пособий и введением упрощенной системы проверки данных заявителей, отмечает регулятор.

Реальные располагаемые доходы

В материалах ЦБ говорится, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении после роста на 1,2% в I квартале

Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы, констатирует регулятор.

По данным ЦБ, впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи, что связано со снижением налогооблагаемой базы, а также отсрочкой уплаты авансовых платежей для индивидуальных предпринимателей. Также значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета. Так, по оценкам Банка России, они составили около 0,8 трлн рублей, или 6% всех доходов.

Снижение ВВП

Годовые темпы роста ВВП России во II полугодии 2020 года останутся отрицательными, а по итогам года снижение составит 4,5-5,5%, говорится в аналитическом комментарии ЦБ.

При этом в III квартале смягчение ограничительных мер из-за пандемии в России и за рубежом создаст условия для расширения экономической активности, основным драйвером которого будет восстановление потребительского спроса.

По оценкам Банка России, во II квартале годовое снижение российского ВВП может составить 9-10%. Одной из основных причин его сокращения в ЦБ называют падение уровня потребления у граждан, вызванное снижением доходов в условиях ограничений деловой активности. Другой причиной, по мнению регулятора, стало снижение экспорта, обусловленное ослаблением внешнего спроса, а также исполнением договоренностей ОПЕК+. Положительное влияние на внутренний спрос во II квартале оказывали бюджетные меры по поддержке домохозяйств и корпоративного сектора.