Росприроднадзор надеется получить оценку "Норникеля" по размеру ущерба от аварии к 30 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор рассчитывает получить ответ от "Норникеля" по их оценке ущерба от разлива топлива в Норильске к рабочему совещанию в четверг, 30 июля. Об этом сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В четверг у нас будет рабочее совещание. Мы надеемся, что услышим от них цифры", - сказала она.​​​​​

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.