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Вагоны с душем появятся в поездах из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу

Пассажиры смогут приобрести билеты в такие вагоны и на маршрутах Москва - Белгород и Москва - Владивосток

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вагоны нового модельного ряда, оборудованные душем, появятся в поездах, следующих из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Составы фирменного поезда №1/2 "Волгоград" сообщением Волгоград - Москва и №47/48 сообщением Балаково - Москва получат 32 плацкартных, 28 купейных и восемь штабных вагонов с душем. В свои первые рейсы с новыми вагонами поезда отправятся 28 и 29 июля.

Кроме того, 20 плацкартных, восемь купейных и один штабной вагон нового модельного ряда уже поступили на Забайкальскую железную дорогу для поезда №69/70 сообщением Чита - Москва, они начнут ходить с 30 июля.

Купить билет в такие вагоны можно и на маршрутах Москва - Белгород и Москва - Владивосток.

Новые вагоны оборудованы системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

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РоссияПриморский крайЗабайкальский крайБелгородская областьВолгоградская областьСаратовская область
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