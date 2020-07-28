Болгария намерена восстановить подачу газа в Грецию ближе к полуночи

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Булгартрансгаз" завершит восстановление болгаро-греческого газопровода и возобновит транспортировку газа в Грецию во вторник, ближе к полуночи. Об этом сообщает агентство BGNES со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

"Булгартрансгаз" мобилизовал все необходимые ресурсы и планирует завершить восстановление газопровода около полуночи", - приводит агентство слова представителя министерства энергетики.

Авария на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата произошла утром в понедельник. Местные жители услышали громкий хлопок, а на компрессорной станции было отмечено резкое падение давления в газопроводе. Пострадавших нет, открытого горения не было. Как сообщило Министерство энергетики Болгарии, повреждено примерно 200 м газопровода, этот участок изолирован. Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов сообщил, что вероятной причиной аварии на газопроводе стал износ трубы, так как газопровод был построен около 30 лет назад.

Энергетическое обеспечение Греции не пострадало из-за аварии на газопроводе из Болгарии, снабжение страны природным газом достаточное. Об этом говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды и энергетики Греции, которое привел портал In.gr ранее во вторник.