ЦБ планирует создать единый реестр инвесторов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России планирует создать единый реестр инвесторов, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн пресс-конференции.

"В рамках принятия закона ["О квалифицированных инвесторах"] высказывалось такое предложение, оно сейчас находится в работе", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Такой регистратор, думаю, в течение нескольких лет появится, будет он централизованным или децентрализованным, покажет обсуждение, но в текущей версии закона пока этого нет, мы планируем сделать это в будущем", - добавил первый зампред ЦБ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон "О квалифицированных инвесторах", который закрепляет две категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка. Так, опытные, квалифицированные инвесторы смогут продолжить работать на финансовом рынке, как и прежде. А вот неквалифицированные смогут покупать только самые простые и наименее рисковые активы.

Чтобы получить доступ к другим, более рисковым инструментам, такой инвестор как раз и должен будет пройти тестирование, чтобы доказать, что понимает, как они работают и какие риски с ними связаны. Проводить тестирование будут брокеры, тем самым единый реестр инвесторов может позволить не проходить тестирование повторно при переходе инвестора от одного профучастника к другому.