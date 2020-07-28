"Точки роста" откроются в начале учебного года в 42 сельских школах Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются в начале нового учебного года по нацпроекту "Образование" в 42 сельских школах Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В 42 школах, расположенных в малых городах и сельской местности Волгоградской области, продолжается создание центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В современных образовательных пространствах школьники смогут заниматься по учебным программам "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а также посещать дополнительные кружки - шахматы, 3D-моделирование, компьютерное черчение и дизайн. Все центры будут открыты уже в начале учебного года", - говорится в сообщении.

По информации областного комитета образования, науки и молодежной политики, в настоящее время строители заканчивают ремонт помещений. После завершения отделочных работ специалисты приступят к установке оборудования.

"Центры "Точка роста" - особые школьные пространства, которые создают в рамках нацпроекта "Образование". Ремонтные работы ведутся в соответствии с едиными федеральными требованиями, закупается высокотехнологичное оборудование. Открытие площадок позволит обеспечить доступность качественного образования для каждого ребенка - вне зависимости от места его проживания, с учетом индивидуальных способностей и дальнейшего профессионального становления", - приводит пресс-служба слова председателя профильного областного комитета Ларисы Савиной.

По ее словам, используя современное оборудование в центрах "Точки роста", школьники смогут готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Также здесь будут проходить занятия по развитию общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей. Задействованные в работе центров учителя прошли с апреля по июнь дистанционный онлайн-курс "Гибкие компетенции проектной деятельности", его окончили более 260 специалистов. В настоящий момент идет второй этап обучения, очные сессии запланированы на август.

В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в прошлом году в Волгоградской области уже создано 56 уникальных площадок. Всего за период с 2020 по 2022 годы в регионе планируют создать 180 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Главная задача - сформировать современную среду обучения, в том числе для ранней профориентации школьников, поддержать талантливых и одаренных детей; содействовать развитию института наставничества.