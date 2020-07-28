Татарстан и китайская компания DiDi хотят развивать беспилотный транспорт и туризм

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Китайская компания DiDi, которая запустила в Татарстане свой сервис такси, может также поучаствовать в развитии туризма и беспилотного транспорта в регионе, обсуждается совместная реализация туристических маршрутов и проектов на базе Университета Иннополис. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Рассматривается возможность открытия цифровой лаборатории в концепции "Умного города" на базе Университета Иннополис, организации обменных стажировок, развития беспилотного транспорта и участия DiDi Chuxing в научно-исследовательских проектах на базе университета", - сказала она.

По ее словам, также обсуждается перспектива совместной реализации туристических маршрутов в Татарстане и участие DiDi Chuxing в международном форуме Kazan Digital Week - 2020, который пройдет 21-24 сентября в режиме онлайн.

Ранее платформа каршеринга и такси DiDi, предоставляющая услуги более 550 млн пользователей по всему миру, начала сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани. Центр подключения водителей открылся 27 июля. Рабочая группа по проработке сфер сотрудничества была создана по итогам встречи в июне президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством международной компании DiDi Chuxing.