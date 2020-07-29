Завод по переработке ядерного топлива на севере Японии официально признан безопасным

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Завод по переработке отработавшего ядерного топлива для дальнейшего извлечения урана и плутония, расположенный в северной японской префектуре Аомори в поселке Роккасё, официально признан безопасным для эксплуатации. Соответствующее решение обнародовал в среду комитет по контролю за атомной энергетикой Японии.

После проведения дополнительных проверок главный в стране атомный регулятор признал, что предприятие полностью соответствует новым ужесточенным стандартам, принятым в отношении атомных объектов после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Это касается и принятых на заводе мер по противодействию землетрясениям и цунами.

В то же время оператору завода еще потребуется получить разрешение на запуск от местных властей. Решение признать завод соответствующим всем нормам безопасности было принято еще в мае этого года, однако из-за активной критики решения местными активистами регулятор был вынужден провести дополнительные проверки.

Строительство завода началось в 1993 году и должно было завершиться в 1997 году. Однако из-за многочисленных проблем график сдачи объекта сдвигался более 20 раз вплоть до 2013 года. Тем не менее запуск завода так и не был осуществлен из-за принятия в Японии новых требований в отношении атомных объектов.

Если предприятие в Роккасё откроется, оно сможет принимать до 800 тонн отработавшего топлива в год. Это позволит извлекать порядка 8 тонн плутония и урана для последующего производства смешанного ураново-плутониевого топлива МОКС.