Более 7 тыс. предприятий Крыма, пострадавших от пандемии, получили региональную субсидию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым получили региональную субсидию на сумму свыше 360 млн рублей. Об этом сообщил в среду на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодняшний день 7 753 организации и индивидуальных предпринимателя Крыма получили республиканскую субсидию на общую сумму 364,6 млн рублей", - отметил Аксенов.

Он напомнил, что правительство Российской Федерации выделило дополнительные средства для поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в наибольшей степени пострадавших в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Федеральная налоговая служба начала прием соответствующих заявок от компаний и ИП в конце июня. "Призываю предпринимателей поторопиться и подавать заявки более активно. Срок подачи заявок - до 31 августа", - написал глава региона.

Заявителям необходимо быть зарегистрированными по состоянию на 1 января 2020 года и осуществлять деятельность на территории Республики Крым, а также сохранить не менее 90% численности работников. Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. Важно, чтобы основной вид деятельности организации был включен в реестр отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.

Ранее в мае глава крымского парламента Владимир Константинов на заседании Госсовета республики сообщал, что более 26 тыс. организаций и предпринимателей Крыма подали заявления на получение субсидий в период пандемии нового коронавируса, к пострадавшим отраслям отнесли более 30 тыс. представителей бизнеса.