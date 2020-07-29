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В России число поддельных купюр во II квартале 2020 года сократилось почти на треть

В ЦБ сообщили, что оно составило 7,7 тыс. штук

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество выявленных в банковской системе России поддельных банкнот во II квартале сократилось на 31,5% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 7,7 тыс. штук. В Банке России отмечают, что уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким, сообщается в материалах ЦБ.

Среди выявленных подделок обнаружено 6,2 тыс. фальшивых пятитысячных банкнот. Далее по количеству подделок следуют банкноты номиналом 1 тыс. рублей - их было выявлено 1,2 тыс. штук.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе.

Помимо этого, во II квартале выявлено 344 поддельных банкнот иностранных государств, что на 26,6% меньше, чем в I квартале 2020 года. Среди выявленных подделок большинство составили фальшивые доллары США. При этом в ЦБ отмечают, что также были обнаружены поддельные китайские юани.

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