Свободный порт Хайнаня создает условия для трудоустройства иностранных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань заинтересованы в привлечении и трудоустройстве иностранных высококвалифицированных специалистов в рамках строительства на острове порта свободной торговли. Как сообщило Управление международного экономического развития региона, для этого создаются все необходимые условия.

Как следует из документа ведомства, "иностранные студенты, получившие степень магистра и выше в китайских вузах и нанятые на работу на Хайнане, могут получить разрешение на работу". Аналогичная возможность предоставляется "выпускникам бакалавриата без опыта работы, но только в том случае, если они закончили один из вузов, вошедших в список китайских университетов "Шуан и лю" (Double First Class - запущенный в 2015 году план КНР в сфере образования, нацеленный на развитие университетов и образовательных программ мирового класса).

Разрешение на работу также могут получить "нанятые на работу на Хайнане высококвалифицированные иностранные специалисты в сфере туризма, тропического сельского хозяйства и инновационной медицины".

В заявлении отмечается, что "для прохождения стажировки в отелях высокого класса, а также медицинских и образовательных учреждениях Хайнаня студенты зарубежных вузов могут получить приглашение от соответствующей организации и подать документы на визу".

Кроме того, указывается в документе, иностранные граждане могут участвовать в открытом конкурсе при наборе персонала на предприятия провинции. В свою очередь, уже "занятые на Хайнане специалисты могут трудиться неполный рабочий день, однако только после согласования с работодателем", указывается в документе управления.

Как ранее сообщили местные власти, провинция Хайнань готова предоставлять высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей разрешение на временное проживание сроком до пяти лет или вид на жительство. Меры коснутся специалистов в области высоких технологий и управления, иностранных предпринимателей, которые на протяжении трех лет инвестировали средства в инновационные предприятия провинции, зарубежного персонала по уходу за больными и пожилыми людьми, а также технических специалистов, выпускников китайских вузов, собирающихся заниматься инновационным бизнесом на Хайнане, и некоторых других категорий иностранных граждан.

Свободный порт Хайнаня

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.