Архангельская область дополнительно получила 80 млн рублей на "сельскую" ипотеку

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Архангельская область получила дополнительно 80 млн рублей для льготного ипотечного кредитования граждан по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщила пресс-служба администрации региона.

"Обратился к [вице-премьеру РФ] Виктории Абрамченко с просьбой докапитализировать архангельский филиал Россельхозбанка в части финансирования так называемой льготной сельской ипотеки под 2,7% годовых. На этот год нам было выделено всего 60 миллионов рублей. Договорились, что регион получит дополнительно еще 100 миллионов, 80 из них уже поступили", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского.

Таким образом, объем средств на предоставление жителям региона льготной ипотеки вырос более чем в два раза, архангельский филиал Россельхозбанка получил дополнительный лимит в размере 80 млн рублей.

Россельхозбанк в Архангельской области уже рассмотрел более 300 заявок на получение "сельской" ипотеки. Общая сумма, которая необходима для их обеспечения, составляет 643 млн рублей. Статус "Одобрено банком" уже получили 59 заявок на сумму 137 млн рублей.