Эксперт: включение МСП Арктики в крупные проекты поможет преодолеть последствия пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Включение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Арктической зоны в качестве поставщиков в масштабные проекты, которые реализуют крупные компании в регионе, может стать одним из векторов для восстановления сектора МСП после пандемии. Об этом в среду сообщил профессор Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заместитель председателя общественного совета Комитета по делам Арктики при правительстве Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

"Одним из векторов выхода из кризиса может быть реализация крупномасштабных проектов на территории [Арктики] с активным вовлечением МСП. При реализации энергетических проектов, проектов минерально-сырьевого комплекса до 80% работ приходится на долю так называемых поставщиков. Речь идет о возникновении мультипликативных эффектов. Очень часто, исследования это подтверждают, доходы от мультипликативности или не[угле]водородной линии могут вдвое превышать доходы от прямой продажи продукции минерально-сырьевого комплекса", - сказал Фадеев на онлайн-конференции Проектного офиса развития Арктики, посвященной арктическому бизнесу.

Он пояснил, что под поставщиками, в частности, имеются в виду предприятия, которые производят металлоконструкции, спецодежду и другое. Они в свою очередь рождают спрос у других поставщиков, например, на обеспечение этих компаний продуктами питания. В этом и проявляется эффект мультипликативности.

"Коронавирус довольно сильно ударил по МСП. Априори Арктика является регионом, где невидимая рука рынка не может расставить все по своим местам. Поэтому безусловно необходима определенно протекционистская позиция поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства", - отметил Фадеев.

По его словам, существует целый ряд сложностей, которые необходимо решить, чтобы субъекты МСП в Арктике активно подключались к крупным проектам. Во-первых, конкуренция: крупные компании предпочитают использовать поставщиков, с которыми работают давно, независимо от регионов. Здесь необходимо содействие местным МСП на уровне законодательства. Во-вторых, необходимо усилить информирование бизнеса о всех тендерах, которые проходят в Арктике, а также наладить личное общение подрядчиков и операторов в различных форматах.

"Еще одна проблема - это разрозненность, отсутствие понимания необходимости консолидации ресурсов [у субъектов МСП]. Часто можно увидеть промышленные предприятия, которые владеют разрозненной промышленной техникой. Вместо того, чтобы в тендерах представлять вместо 5 тракторов 35 тракторов, объединившись в консорциум, они действуют по одиночке, ослабляя производственные возможности", - рассказал эксперт.