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Пандемия COVID-19
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В Минпромторге сообщили, что российские предприятия могут производить 14 млн масок в день

Там также отметили, что мощности предприятий, выпускающих средства защиты, задействованы сейчас на 70-80%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Предприятия РФ могут выпускать 14 млн медицинских масок в сутки, но с учетом спроса мощности по производству различных средств защиты задействованы на 70-80%, заявил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"Максимальные суточные объемы производственных мощностей достигают 14 млн. медицинских масок, 530 тыс. респираторов, 200 тыс. защитных костюмов, 115 тыс. пар перчаток, 50 тыс. защитных очков, 380 тыс. л антисептических средств. Сейчас предприятия ориентируются на спрос и задействуют эти возможности на 70-80%", - сказал Цыб.

Он подчеркнул, что предприятия с запасом закрывают потребности внутреннего рынка и осуществляют экспортные поставки, а также оказывают гуманитарную помощь.

Цыб также сообщил, что российские предприятия произвели уже 8,5 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких и в августе-сентябре поставки аппаратов регионам будут завершены.

"По основным видам медицинского оборудования произведено 8,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 2 тыс. тепловизоров и 17,5 тыс. обеззараживателей воздуха. В августе-сентябре мы полностью завершим поставки этого медоборудования в регионы", - сказал он.

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