Чистый убыток Boeing во втором квартале 2020 года снизился до $2,39 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Чистый убыток американской аэрокосмической корпорации Boeing во втором квартале текущего года составил $2,39 млрд против $2,94 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в среду отчетности корпорации.

Согласно отчету, выручка Boeing за отчетный период составила $11,807 млрд, сократившись на 25% по сравнению с $15,751 млрд годом ранее. Операционные убытки достигли $2,964 млрд во втором квартале этого года по сравнению с $3,380 млрд за аналогичный период времени прошлого года. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 4,5 тыс. пассажирских самолетов, составляет $409 млрд.

Руководство Boeing констатирует, что последствия пандемии коронавируса и прекращение эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX продолжают оказывать прямое негативное воздействие на деятельность корпорации. "Мы по-прежнему сосредоточены на охране здоровья наших сотрудников и потребителей и одновременно стараемся проложить себе курс в условиях беспрецедентных последствий пандемии COVID-19", - отметил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

Эксперты, на которых ссылается телеканал CNBC, рассчитывали на более позитивные результаты. Котировки акций корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду снизились на $0,16 (0,094%), достигнув $170,81.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.