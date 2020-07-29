Инфраструктура поддержки МСП начнет в полной мере действовать для самозанятых осенью

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Инфраструктура поддержки, которая сейчас действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), начнет в полной мере распространяться на самозанятых осенью. Об этом сообщил в среду заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Андрей Тараканов на круглом столе о развитии института самозанятых, который проводил исполком Общероссийского народного фронта.

Он напомнил, что 8 июня были внесены изменения в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства (209-ФЗ), по которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

"Теперь у нас есть задача, чтобы инфраструктура поддержки, которая сейчас помогает МСП, помогала самозанятым гражданам. Для того, чтобы это в полной мере заработало, нам еще требуются подзаконные акты: постановление правительства и приказ Минэкономразвития. Мы рассчитываем, что вся эта работа будет завершена <…> и можно будет обращаться в региональную инфраструктуру поддержки", - сказал Тараканов, уточнив, что эту работу планируется завершить осенью.

По последним данным, в РФ зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей.

По словам Тараканова, 10% из них являются индивидуальными предпринимателями и одновременно платят налог на профессиональный доход, что предусмотрено законом. "Остальные 90% - это физические лица без какого-либо статуса, которые осуществляют свою деятельность и платят налог на профессиональный доход без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", - уточнил он. Представитель министерства добавил, что наибольшее число зарегистрированных самозанятых приходится на профессии водителя, строителя и тех, кто сдает в аренду квартиры.

О режиме самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские субъекты смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог в качестве поддержки в период пандемии.