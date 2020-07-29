В Мурманской области создадут газотранспортную систему для бытовых и промышленных нужд

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Профильная рабочая группа в составе Госкомиссии по вопросам развития Арктики займется проработкой создания газотранспортной системы Мурманской области. Как сообщил министр РФ по развитию Дальнего Вопроса и Арктики Александр Козлов на встрече с губернатором региона Андреем Чибисом, новая газотранспортная система для бытовых и промышленных потребителей соединит регион с газотранспортной системой всего Северо-Западного округа.

"На данном этапе необходимо подготовить предварительное технико-экономическое обоснование газификации региона с оценкой различных вариантов: строительство трубопровода, СПГ. Важный вопрос и источник финансирования", - приводятся слова Козлова на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По его словам, группу возглавят представители Минэнерго России и Минвостокразвития России.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил Козлову о том, что на территории области также планируется создание современного высокотехнологичного электросетевого комплекса на базе передовых технологий и решений.

"Есть необходимость проработать вопрос строительства подстанции на западном берегу Кольского залива с целью обеспечения энергетической инфраструктурой новых инвестиционных проектов", - приводятся слова Чибиса.

Козлов заверил, что вопросы создания электросетевого комплекса и подстанции на берегу Кольского залива будут детально рассмотрены.