Ульяновские фермеры запустили в тестовом режиме интернет-магазин в условиях пандемии

УЛЬЯНОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Интернет-магазин, где можно приобрести продукцию более 20 ульяновских фермеров, запущен в тестовом режиме в условиях отсутствия ярмарок из-за действующих ограничений. Об этом сообщила журналистам заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Маргарита Еварестова.

"Мы сейчас развиваем интернет-магазин. Он практически уже создан. В тестовом режиме работает на базе Облпотребсоюза", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о мерах, которые принимаются в условиях снижения оборотов продаж в условиях пандемии.

Еварестова добавила, что сейчас вносятся изменения в региональный закон о кооперации, которые предполагают субсидирование затрат на создание интернет-сайта, интернет-магазина и бренда. "Члены областного кооператива не стали ждать изменений и уже вкладывают деньги. В соцсетях с доставкой на дом уже можно продавать продукцию в малых объемах", - пояснила она.

По словам заместителя министра, кроме членов областного кооператива, в интернет-магазине предлагают свою продукцию и другие фермеры, в том числе члены ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и владельцы личных подсобных хозяйств. "Все, кто до пандемии имел дистанционный опыт работы с покупателем, <…> оказались более подготовленными и практически не почувствовали на себе никаких ограничений по уменьшению выручки от реализации продукции", - уточнила Еварестова.

Как пояснил журналистам председатель Ассоциации фермеров Ульяновской области Станислав Санкеев, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько фермеров уже развивают интернет-торговлю, некоторые сельхозпроизводители занялись дистанционными продажами несколько лет назад. "В интернет-магазине объединились 23 фермера. <…> Я надеюсь, что через месяц-два он будет работать в более отлаженном режиме. <…> Фермерских хозяйств в области зарегистрировано более 700, членами ассоциации являются около 500 человек", - отметил он.

Санкеев добавил, что сейчас прорабатывается формат одновременной доставки через интернет-магазин сельскохозяйственной продукции сразу нескольких наименований. По его словам, сейчас работа с заказами ведется в "ручном" порядке, в режиме телефонных звонков. В ближайшее время стоит задача усовершенствовать и автоматизировать этот процесс, возможно, с помощью мобильных приложений.