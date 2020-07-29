Страх "второй волны" снизил продажи абонементов фитнес-клубов на 35%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Клиенты фитнес-клубов с трудом принимают новые условия посещения, о чем свидетельствует статистика Ассоциации операторов фитнес-индустрии. По их данным, 35% владельцев карт хотят вернуть деньги за абонементы.

"Авансовые платежи, которые поступают в клубы в виде покупки клиентами абонементов - основа финансовой модели фитнес-индустрии. Сейчас желающих вернуть деньги за абонементы уже 35%. Причины разные - неопределенность, смогут ли они воспользоваться абонементом в случае возникновения второй волны пандемии, страх заражения и необходимость соблюдения дополнительных правил безопасности", - рассказала руководитель регионального представительства по Москве и МО Ассоциации представителей фитнес-индустрии Наталья Стелла.

В Ассоциации подчеркивают, что в связи с этим они уже направили в Госдуму предложение о моратории на возврат денежных средств длительностью на год, который позволит спортивным клубам не возвращать стоимость абонементов клиентов в период кризиса.