{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Страх "второй волны" снизил продажи абонементов фитнес-клубов на 35%

Как сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии, 35% владельцев карт хотят вернуть деньги

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Клиенты фитнес-клубов с трудом принимают новые условия посещения, о чем свидетельствует статистика Ассоциации операторов фитнес-индустрии. По их данным, 35% владельцев карт хотят вернуть деньги за абонементы.

"Авансовые платежи, которые поступают в клубы в виде покупки клиентами абонементов - основа финансовой модели фитнес-индустрии. Сейчас желающих вернуть деньги за абонементы уже 35%. Причины разные - неопределенность, смогут ли они воспользоваться абонементом в случае возникновения второй волны пандемии, страх заражения и необходимость соблюдения дополнительных правил безопасности", - рассказала руководитель регионального представительства по Москве и МО Ассоциации представителей фитнес-индустрии Наталья Стелла.

В Ассоциации подчеркивают, что в связи с этим они уже направили в Госдуму предложение о моратории на возврат денежных средств длительностью на год, который позволит спортивным клубам не возвращать стоимость абонементов клиентов в период кризиса.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Инфляция в России остается нулевой вторую неделю подряд
С начала июля потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года - на 3%
Читать полностью