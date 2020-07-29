Стоимость патента для некоторых бизнесменов Ульяновской области снизится до 1 рубля

УЛЬЯНОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость патента для предпринимателей Ульяновской области, занятых в сферах оказания услуг, перевозках и спорте, снизится до 1 рубля, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания региона.

"Стоимость патента для ряда видов деятельности будет снижена до 1 рубля. Данное нововведение затронет такие сферы как оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, парикмахерские и косметические услуги, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, проведение занятий по физкультуре и спорту, услуги общепита и ряд других", - пояснили в пресс-службе.

Данный проект закона Ульяновской области был разработан для поддержания экономической ситуации в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки наиболее высокорисковых направлений бизнеса.

"Предполагается, что сумма недополученных муниципалитетами доходов составит более 8 млн рублей, но будет компенсирована им за счет средств областного бюджета", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы заксобрания Ульяновской области, в 2019 году более 3,6 тыс. индивидуальных предпринимателей применили патентную систему налогообложения.