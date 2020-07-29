МОЭСК планирует снизить время восстановления электроснабжения на 15% к 2021 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (ранее МОЭСК, входит в группу "Россети") планирует к концу 2020 году сократить среднее время восстановления электроснабжения на 15% и потери рабочего времени на 20% за счет реализации проекта "Цифровой электромонтер". Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

"Первыми проект ("Цифровой электромонтер") массово внедрила компания "Россети Московский регион", где все 1,4 тыс. бригад оснащены планшетами, которые позволяют автоматизировать основные бизнес-процессы: оперативное управление работами бригад, оформление наряда-допуска на работы с использованием электронной подписи, контроль перемещений бригад <...> Ожидаемые эффекты до конца 2020 года: на 15% сократится среднее время восстановления электроснабжения, на 20% сократятся потери рабочего времени", - говорится в сообщении.

Для повышения безопасности электромонтеры оснащаются датчиком контроля действий, видеорегистратором с возможностью подключения из диспетчерского пункта и системой передачи координат. Считываются показатели активности сотрудника и условия внешней среды.

Благодаря переводу в электронный формат с 30 до 5 минут сократилось время выдачи бригаде задания на работы. Среднее время полного оформления одного дефекта сократилось вдвое: с 12 до 6 минут. В результате высвобождено 5 100 часов рабочего времени персонала, уточняется в сообщении.

Программа цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она входит в группу "Россети" и обслуживает более 600 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и около 80 тыс. км кабельных сетей.