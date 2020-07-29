ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС, 29 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.

"Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых", - говорится в сообщении.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последствия пандемии и находится на пути к достижению максимальных целей в области занятости и стабильности цен.

Также отмечается, что ФРС планирует продолжать использовать весь набор инструментов для поддержки экономики США. В частности, ФРС продолжит покупку казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS) в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынков и воздействия проводимой денежно-кредитной политики на экономику. Кроме того, регулятор продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт".

Экономика США продемонстрировала частичное восстановление

Финансовые условия в США улучшились в последние месяцы, частично благодаря мерам по поддержке экономики и потоку кредитования домашних хозяйств и компаний, отметил американский регулятор.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. После резкого снижения в последние месяцы экономическая активность и занятость несколько выросли, но остаются значительно ниже уровней начала года. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию", - добавили там.

За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все десять членов комитета. Следующее заседание ФРС состоится 16 сентября и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов США.

Продление кредитования иностранных ЦБ

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду объявила о продлении процедуры временного выкупа для иностранных и международных валютных органов (FIMA Repo Facility).

"Механизм первоначально был запущен 31 марта 2020 года. Его продление позволит одобренным держателям счетов FIMA продолжать временно обменивать свои казначейские ценные бумаги США, хранящиеся в федеральном резерве, на доллары США, которые затем могут быть предоставлены учреждениям в их юрисдикциях", - говорится в сообщении.

В ФРС добавили, что продление временных линий обмена применяется к девяти ранее объявленным центральным банкам в разных странах. Эти линии обмена позволяют предоставлять ликвидность в долларах США на сумму до $60 млрд для Резервного банка Австралии, центробанков Бразилии, Республики Корея, Мексики, Швеции и Сингапура. А также обеспечить ликвидностью в долларах США в размере до $30 млрд Национальный банк Дании, Центральный банк Норвегии и Резервный банк Новой Зеландии.