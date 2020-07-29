Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

В Конгрессе считают, что Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять положением

Конгрессмен Дэвид Сисилини отметил, что каждая из компаний обладает огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам

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