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Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

ФРС США даже и не думает о повышении ставки - глава финрегулятора Пауэлл.

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