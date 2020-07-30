Кабмин обсудит поправки в Воздушный и Налоговый кодексы и выделение субсидий для Марий Эл

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг традиционное заседание правительства, на котором планируется рассмотреть ряд законопроектов и обсудить вопрос выделения бюджетных средств Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, в повестке заседания - поправки в Воздушный кодекс РФ, вводящие в этот закон статью об обязательном медицинском освидетельствовании и медосмотрах членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением. Эти изменения на законодательном уровне закрепят актуальные особенности системы отбора по состоянию здоровья персонала гражданской авиации.

Поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые рассмотрит правительство 30 июля, исключают полномочия Минздрава России по утверждению порядка проведения отдельных исследований лекарственных препаратов в связи с тем, что эта процедура урегулирована документами Евразийского экономического союза. Еще один проект в повестке дня касается изменений в закон о концессионных соглашениях. Он распространяет действие отдельных норм этого закона на объекты по производству, передаче и распределению электроэнергии.

Кабмин также обсудит поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят ввести в разработку расположенные в Красноярском крае нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде.

Наконец, правительство обсудит выделение бюджетных средств на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы. Деньги предполагается выделить на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, включенных в упомянутую программу.