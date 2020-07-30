Власти ФРГ запрашивали сотрудничества России в поиске бывшего топ-менеджера Wirecard

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Власти ФРГ запрашивали сотрудничества России в розыске бывшего члена совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Яна Марсалека. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, представленный германским законодателям правительством ФРГ.

Согласно материалам, с которыми удалось ознакомиться The Wall Street Journal, 22 июля правительство ФРГ обратилось к российским властям с запросом о том, въезжал ли Марсалек на территорию РФ. Тогда же, как указывает издание, Интерпол по просьбе германских властей распространил "красное уведомление" - международный ордер на арест бывшего члена совета директоров Wirecard. Издание утверждает, что по состоянию на 28 июля власти РФ "не ответили на запрос Германии".

19 июля немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на собственные источники, что Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. Издание утверждало, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в РФ из Дубая значительные суммы в биткойнах. 18 июля журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat, сообщил, что Марсалек якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.