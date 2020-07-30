Хайнань в 2020 году ускорит развитие спортивного и любительского рыболовства

ХАЙКОУ, 30 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в текущем году планируют активизировать формирование сферы спортивного и любительского рыболовства, которая должна стать стимулом для интенсивного развития всей региональной отрасли по добыче водных биоресурсов. Об этом сообщил на пресс-конференции инспектор регионального управления сельского хозяйства и деревни Чэнь Лян.

"Долгое время сфера рыболовства в нашей провинции развивалась экстенсивными методами: увеличение соответствующей доли валового регионального продукта происходило за счет количественного фактора, благодаря росту объема улова и выращиванию все большего количества рыбы, - рассказал он. - Однако это привело к истощению ресурсов и загрязнению окружающей среды вблизи береговой линии. <...> Спортивное и любительское рыболовство - важное направление, благодаря которому произойдет трансформация всей отрасли, повысятся доходы рыбаков".

По словам чиновника, традиционное рыболовство на Хайнане уже исчерпало свои возможности, поэтому необходимо стимулировать его развитие за счет ресурсов индустрии внутреннего и въездного туризма. "У данного направления большой потенциал, <...> одновременно на острове будет формироваться зона международного потребления. За счет этого будет происходить более устойчивое формирование хайнаньского порта свободной торговли", - подчеркнул Чэнь Лян.

Он уточнил, что правительство намерено прорабатывать новые меры для ускоренного развития спортивного рыболовства. "Мы будем обеспечивать сбалансированный рост, а также безопасность, устраним препятствия на пути развития, восполним нехватку стратегической поддержки", - подытожил инспектор.

Согласно официальной статистике, в 2019 году хайнаньские компании поставили на рынок порядка 1,72 млн тонн рыбы - на 1,9% меньше, чем за предшествующие 12 месяцев. Однако это пока незначительно отразилось на росте аграрной сферы, к которой относится лесное и рыбное хозяйство. Ее добавленная стоимость за соответствующий период выросла на 2,7%, составив 111,9 млрд юаней (около $15,9 млрд).