Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении 10 млрд рублей помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал поддержать просьбу временно исполняющего обязанности главы Иркутской области Игоря Кобзева, который сообщил о том, что региональному бюджету требуется финансовая помощь в размере 10 млрд рублей.

Диалог состоялся после проведения главой государства видеоконференции, посвященной решению экологических проблем в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

"Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте", - сказал Путин, отметив, что руководство региона должно представить письменное обращение.

Кобзев, объяснил, что в рамках соглашения с Минфином РФ область обязана сократить свои расходу на 22 млрд рублей. Власти готовы сократить расходы лишь на 10-12 млрд рублей, в противном случае это пойдет в ущерб социально значимым мероприятиям и приведет к социальной напряженности. Кроме того, он напомнил, что Приангарье не попало в число первых 56 регионов-получателей дотаций на компенсацию потерь доходов бюджета.

"Иркутская область как и все другие регионы ощутила на себе негативные последствия от пандемии и падения цен на нефть. Предварительно, по нашим расчетам, мы согласовали это с налоговой службой, у нас выпадающие доходы составят 18 млрд рублей, это 10% собственных доходов", - сообщил Кобзев.

Иркутская область в целом развивается удовлетворительными темпами, хотя в регионе остается достаточно много острых проблем, считает Путин.

"Сейчас мы обсуждали только одну проблему, на самом деле - проблем в Иркутской области достаточно и они довольно острые. Но, тем не менее, Иркутская область - это крупный промышленный центр, развивается [регион] в целом удовлетворительными темпами", - заметил Путин. Он предложил врио губернатора обсудить, какие Кобзев видит первоочередные задачи по развитию Приангарья.

Газохимический комплекс

Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.

Кобзев поднял вопрос о создании газохимического комплекса. "Это вопрос непростой, но правильный, ведь самое главное для нас - не продажа даже за рубеж газа, а снабжение собственных потребителей, причем и промышленных потребителей, и домохозяйств", - отметил Путин.

По его мнению, "безусловно, это надо просчитывать с тем же "Газпромом". "Если вы говорите, что вы собираетесь строить газохимический комплекс, надо понять, где, кто, сколько будет стоить, какие сроки", - посоветовал президент. "Надо представить программу этого строительства", - указал он. "Ведь это не просто взяли, построили и все. А что с этим делать? Рынок надо посчитать", - пояснил глава государства.

При этом он заметил, что это - "хороший проект". "Как правило, продукты востребованы на мировом рынке, тем более в азиатской части, там рынок колоссальный", - уточнил Путин. Он поручил Кобзеву: "Давайте предложения свои, оформите их как следует, а я дам соответствующее поручение "Газпрому".

Президент рекомендовал при подготовке программы "поподробнее расписать, какое предприятие предлагается построить, кто инвестор, в какие сроки, рынок сбыта, потом, разумеется, все считать на профессиональном хорошем уровне". "У "Газпрома" есть специалисты, которые могут это сделать, давайте предложения", - обратился президент к врио губернатора.

Потребность в газе

Кобзев сообщил президенту, что для создания газохимического комплекса необходимо построить газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск, то есть от Ковыктинского газоконденсатного месторождения на юг региона через города Саянск и Ангарск, где расположены крупные предприятия химической промышленности. В 2015 году строительство этого газопровода правительство РФ включило в перечень газотранспортной инфраструктуры страны, предназначенной для добычи природного газа на месторождениях Республики Саха (Якутия) и Иркутской области, его транспортировки и переработки.

"Создание газохимического комплекса завит от принятия "Газпромом" решения о строительстве газопровода Ковыкта - Саянск - Иркутск за счет своей инвестиционной программы. Мы ждем этот газопровод", - отметил Кобзев. По его словам, потребность промышленности Приангарья в природном газе оценивается в 10 млрд куб. м в год.

В Иркутской области находится крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа Ковыктинское месторождение. Оно является базовым для газификации Приангарья. Лицензия на его разработку принадлежит компании "Газпром". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был введен в эксплуатацию.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд кубометров в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируют в начале 2023 года.

Суворовское училище

Путин поручит Минобороны проработать вопрос создания Суворовского военного училища в Иркутске.

Кобзев попросил поддержать идею о создании в столице региона Суворовского военного училища на базе объектов ликвидированного 11 лет назад Иркутского авиационно-инженерного училища. По словам врио губернатора, расходы на ремонт зданий бывшего авиационно-инженерного училища предварительно оцениваются в 1 млрд рублей, и власти области готовы софинансировать этот проект.

"Я поручу это проработать Министерству обороны, и вы с ними тоже поработайте. И по этому вопросу представьте свои предложения", - ответил глава государства.

Путин добавил, что "не только нужно будет привести в порядок здания и сооружения, нужно будет их потом содержать соответствующим образом".

Кобзев пояснил, что региональные власти провели опрос среди жителей региона, согласно которому 98% респондентов высказались за создание Суворовского училища на базе объектов Иркутского авиационно-инженерного училища. "Хочу доложить, что общественность, особенно старшее поколение, постоянно просит меня, чтобы мы инициировали этот вопрос перед вами", - отметил Кобзев.

ИВВАИУ было основано в 1931 году. Училище готовило инженеров и техников для Военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали, а курсантов отправили в Военный авиационный университет в Воронеже. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.