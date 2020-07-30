Мантуров заявил, что в России в ближайшее время будут наполнять резерв средств защиты

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Резерв средств индивидуальной защиты в РФ будет наполняться в ближайшее время, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Резерв СИЗов будет как раз сейчас в ближайшее время наполняться. Мы ожидаем в ближайшие дни выхода соответствующего распоряжения и последующего исполнения самих заказов", - сказал он.

Министр отметил, что с учетом ускоренных и упрощенных процедур снижение объемов потребления средств защиты в России обеспечит демпфер для последующего объема поставок на экспорт. "Росрезерв будет демпфером, излишки производства СИЗ при падении спроса могут быть направлены в госрезерв, а при резком увеличении спроса - выпущены из него", - пояснил он.

Предприятия РФ могут выпускать 14 млн медицинских масок в сутки, но с учетом спроса мощности по производству различных средств защиты задействованы на 70-80%, говорил ранее первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

На создание резерва средств индивидуальной защиты будет направлено 15 млрд рублей, в него войдут 300 млн масок, защитные костюмы, перчатки и так далее.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник в 8.00.