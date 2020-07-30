Строительные работы ведутся на 50 проблемных домах Urban Group

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Завершение строительства 50 проблемных жилых домов обанкротившегося девелопера Urban Group ведется в Подмосковье, на стройплощадках трудятся около 4 тыс. рабочих, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Ранее обманутые дольщики Urban Group написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему достройки жилых комплексов. В письме, в частности, говорилось, что в настоящий момент на строительных объектах всех ЖК Urban Group прекращены работы.

"По информации Главгосстройнадзора Московской области, строительство осуществляется на 50 многоквартирных домах (ЖК "Видный город" - 16 домов, ЖК "Лайково" - 12, ЖК "Лесобережный" - 14, ЖК "Опалиха О3" - 3, ЖК "Митино О2" - 5). На объектах работают около 4 тыс. рабочих", - сообщили в пресс-службе Минжилполитики.

В региональном министерстве также добавили, что в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 многоквартирных домов Urban Group для 3 748 дольщиков, причем два из них уже достроены. Наибольший объем ввода в эксплуатацию запланирован на 2021 год - это 40 домов, рассчитанных на 6 395 обманутых дольщиков, в жилых комплексах "Митино О2" (Красногорск), "Видный город" (Видное), "Лесобережный" (Красногорск) и "Лайково" (Одинцово).

В письме пострадавших граждан также утверждается, что Фонд защиты прав дольщиков сдвигает срок сдачи домов Urban Group на год и более: окончание строительства в середине или второй половине 2021 года. В связи с этим дольщики попросили разобраться в ситуации и достроить дома. ТАСС пока не получил комментарий Фонда дольщиков.

Обанкротившийся застройщик

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал".

В реестр требований внесено более 14 тыс. квартир, 5,5 тыс. машино-мест и кладовок площадью менее 7 кв. м. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть выполнены до декабря 2022 года.