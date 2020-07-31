"Ъ": подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Объем подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года упал на 10%, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Почту России.

Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Александр Оськин пояснил газете, что сокращение подписки связано с падением доходов населения, а также с повышением в первом полугодии цен на доставляемые на дом газеты и журналы в связи с ростом тарифов Почты России на 10%.

"Сейчас купить газету в киоске дешевле, чем на нее подписаться", - комментирует ситуацию Оськин.

Как сообщает газета, остановить сокращение могло бы возвращение субсидии для Почты России. Она получала из бюджета 3-3,5 млрд рублей в год до 2014 года, что позволяло покрывать убытки от доставки подписных изданий, но в 2015 году субсидию отменили. По расчетам СППИ, чтобы сейчас покрывать убытки Почты России от доставки печатной продукции, требуется 6-9 млрд рублей в год. 13 мая возвращение этой субсидии предлагал правительству комитет Госдумы по информационной политике. Однако почтовики такую идею не поддерживают.

"Отказ от бумажной подписки - нормальный эволюционный процесс. Он мотивирует искать варианты перехода к предоставлению более актуальных услуг, таких как подписка на электронные версии изданий", - говорят в пресс-службе Почты России, напоминая, что и в условиях существования субсидии подписные тиражи падали. В Минкомсвязи эту точку зрения поддерживают.