Мантуров ждет восстановления промпроизводства РФ до уровня 2019 года в сентябре

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на восстановление промышленного производства в РФ до уровня прошлого года в сентябре. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Думаю, что плюса в июле будет недостаточно для нивелирования негативных эффектов начала года. Я очень рассчитываю, что по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года", - сказал он.

По словам Мантурова, министерство видит позитивную динамику и может уже сейчас в определенном смысле говорить о восстановлении. "Если в апреле падение [в обрабатывающей промышленности] было до 10%, невзирая на положительный результат первого квартала, то в мае падение было уже 8%, в июне - 7% с небольшим. И я рассчитываю, что результат июля продолжит тренд восстановления. Понятно, что все равно с минусом к предыдущему году, но есть плюс по отношению, например, июня к маю текущего года - 8% рост", - сказал он.

Промпроизводство в 2020 году

Промпроизводство в РФ по итогам 2020 года может снизиться на 4-5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса, заявил Мантуров.

"Что касается результатов всего года, если вся вторая половина года будет идти с такой же динамикой, как июнь и, надеюсь, июль, думаю, мы выйдем или на совсем небольшой минус - 4-5% [по промышленному производству], или закончим примерно на уровне прошлого года, если не будет второй волны эпидемии", - сказал он.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году объем промпроизводства снизится на 5,4%. По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении после падения на 9,6% в мае и 6,6% в апреле. За первое полугодие показатель снизился на 4,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

По оценке Минэкономразвития, обрабатывающая промышленность в РФ продолжила восстановление в июне на фоне снятия карантинных ограничений, наиболее существенное улучшение динамики наблюдалось в производстве потребительских товаров.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник в 8:00.