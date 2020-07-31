Последний участок железной дороги расширили на Сахалине для ускорения доставки грузов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Модернизация последнего узкого участка главного железнодорожного пути на Сахалине до стандартных общероссийских параметров завершилась в пятницу, теперь по колее смогут курсировать более скоростные грузовые поезда. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной железной дороги - филиала "РЖД".

На Сахалине несколько лет продолжалась масштабная перешивка старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Прежде островная магистраль существенно отличалась от других дорог России, так как была проложена японцами. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходилось менять тележки на вагонах, кроме того, на российских предприятиях уже не выпускают узкоколейные локомотивы.

"Сегодня, 31 июля, на Сахалине после реконструкции на общероссийский стандарт колеи 1 520 мм открылось железнодорожное движение по участку Холмск - Шахта. <…> [Заместитель начальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению] Алексей Ромашин подчеркнул, что с сегодняшнего дня доставка грузов железнодорожным транспортом по всему Сахалину будет осуществляться в единой технологической цепочке. Исключение из нее перестановки вагонов на тележки стандарта 1067 мм позволит сократить сроки доставки грузов потребителям. Благодаря использованию более мощных магистральных тепловозов увеличится скорость движения поездов, вес поезда, в целом повысится надежность грузоперевозок", - говорится в сообщении.

Основной этап переустройства островной магистрали свыше 800 км завершили летом 2019 года. Модернизация участка Холмск - Шахта началась 1 июня. Работы шли ускоренными темпами и укладку 54,3 км новой рельсошпальной решетки удалось завершить раньше срока. В переустройстве путей одновременно участвовали свыше 200 железнодорожников.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.