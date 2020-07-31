Минтранс Подмосковья дистанционно продлил более 3,2 тыс. разрешений такси

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минтранс Подмосковья продлил действие разрешений на полгода для более 3,2 тыс. такси в рамках поддержки перевозчиков в период пандемии коронавируса. Документы были продлены дистанционно, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Действительно разрешений на полгода для более 3,2 тыс. такси продлили в Минтрансе Подмосковья в рамках поддержки перевозчиков из-за пандемии. Разрешения были продлены дистанционно, перевозчикам не пришлось после истечения срока действия разрешений заново оформлять документ. Поддержку получили свыше 790 таксомоторных предприятий Московской области, среди них более 210 компаний и почти 580 индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были продлены разрешения на автомобили такси, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

"Более 23 тысяч разрешений не были продлены из-за аннулирования по решению суда, по заявлению перевозчиков или в связи с выявленными нарушениями", - говорится в сообщении.

Без действующего разрешения такси не имеют права осуществлять перевозку, а для пассажиров услуги таких такси небезопасны.