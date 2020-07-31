"Россети" намерены ввести более 50 подстанций с цифровыми технологиями

ВОРОНЕЖ, 31 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует открыть 51 подстанцию с применением цифровых технологий до конца 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский на открытии цифровой подстанции в Воронеже.

"Это важный шаг на пути реализации концепции цифровой трансформации группы "Россети" - работы, которую мы активно проводим по всей стране. Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. При этом все примененное здесь оборудование произведено в России", - сказал Ливинский. Его слова приводит компания в официальном Telegram-канале.

Он отметил, что с конца 2017 года группа "Россети" запустила 72 подстанции с применением цифровых технологий.

"Еще 51 подобный объект мы введем до конца следующего года, в том числе впервые - на Урале, Юге и в Поволжье", - пояснил Ливинский.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.