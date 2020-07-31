Энергетическое управление Нью-Йорка и Siemens займутся вопросами кибербезопасности

ТАСС, 31 июля. Энергетическое управление штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) объявило о сотрудничестве с компанией Siemens Energy с целью создания Центра передового опыта в области промышленной кибербезопасности. Об этом сообщило в пятницу издание Daily Energy Insider.

"По мере того как наши рабочие процессы переходят в цифровой формат, мы должны быть уверены, что все данные находятся под надежной защитой. Партнерство с компанией Siemens даст возможность обеим сторонам привнести свой экспертный опыт и ресурсы для разработки современных решений по кибербезопасности, которые позволят защищать наши активы в настоящем и будущем", - сказал президент и генеральный директор NYPA Гил К. Квинсонс.

В рамках проекта лаборатория NYPA AGILe, занимающаяся исследованиями в сфере передовых технологический решения для энергосетей, и Siemens Energy займутся анализом существующих решений с целью выявления их слабых мест и разработкой и тестированием новых технологий защиты цифровой инфраструктуры. Эксперты компании отмечают, что ряд операционных активов сегодня особенно уязвим для кибератак, поскольку большая часть критически важной инфраструктуры энергетической отрасли была спроектирована до того как ускорился процесс цифровизации. Для разработки оптимального решения будет учтена как специфика существующей инфраструктуры, так и возможность интеграции новых решений для решения распространенных в отрасли проблем в сфере цифровой безопасности.

Ожидается, что успешные решения, разработанные в ходе проекта, могут быть внедрены как в государственных, так и в частных организациях, связанных с критической инфраструктурой штата Нью-Йорк и других регионов.