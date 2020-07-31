Минвостокразвития предлагает расширить режим СПВ на территорию всего Дальнего Востока

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает распространить преференциальный режим свободного порта на все территории Дальнего Востока, предусмотрев эту инициативу в общенациональном плане восстановления экономики. Соответствующее предложение содержится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Сейчас режим СПВ распространяется на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока.

"Распространить режим "Свободный порт" на все территории муниципальных образований субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, Минвостокразвития предлагает включить в общенациональный план и меры по развитию других преференциальных режимов - территорий опережающего развития (ТОР). Предлагается сократить сроки включения новых инвестиционных площадок в границы ТОР, установить льготную ставку налога на прибыль на весь срок реализации инвестпроекта в качестве альтернативного варианта налогообложения.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что необходимо подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.

Снятие ограничений на экспорт СПГ

Министерство также предлагает снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа, одновременно установив универсальные требования к компаниям-экспортерам. Инициативу предлагается включить в общенациональный план восстановления экономики.

"Снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа с одновременным установлением универсальных требований к экспортерам СПГ для повышения конкурентоспособности отрасли и газификации субъектов РФ, входящих в состав ДФО", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

В апреле президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон "Об экспорте газа", которыми расширил перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). До принятия закона экспортировать СПГ имели право ряд проектов "Новатэка", а также государственных "Роснефти" и "Газпрома".

Изменения в закон внесены для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 г. Сейчас на российском рынке "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", велась уже несколько лет.

Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 года стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".

В новость внесены изменения (16:46 мск) - добавлены подробности.