Зону порта Высоцк в Ленинградской области расширят для зернового терминала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось расширить территорию морского порта Высоцк в Ленинградской области для исполнения проекта железнодорожного грузового оператора "Технотранс" по строительству зернового терминала с пропускной способностью 4 млн тонн в год. Это следует из опубликованного в пятницу распоряжения.

"Расширить территорию морского порта Высоцк в целях создания искусственного земельного участка, предназначенного для размещения объектов капитального строительства, входящих в состав зернового терминала мощностью 4 млн тонн в год и являющихся объектами инфраструктуры этого морского порта. Определить, что ООО "Технотранс" осуществляет создание искусственного земельного участка и строительство на нем объектов инфраструктуры морского порта Высоцк", - сказано в сообщении.

Минтрансу РФ поручено в течение двух лет представить проект распоряжения федерального правительства об изменении границ территории морского порта Высоцк в соответствии с опубликованным распоряжением.

Компания "Высоцкий зерновой терминал" (принадлежит ООО "Технотранс") планирует построить морской зерновой терминал к 2022 году. Стоимость инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей, рассказали агентству в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Планируется, что объект, который разместится на площади 41 га, ежегодно будет переваливать 3,5 млн тонн зерна на экспорт и 500 тыс. тонн - на импорт.

На следующем этапе инвестор намерен возвести предприятие по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.