Садоводы на Ставрополье получили более 500 млн рублей субсидий

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделили свыше 500 млн рублей 11 садоводческим компаниям. Деньги направят на орошение, противоградовые сетки и работы по уходу, сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства региона.

"В текущем году в программе софинансирования приняли участие 11 садоводческих организаций Ставрополья. Садоводы получили выплаты на общую сумму 525,8 миллионов рублей, в том числе из краевого бюджета - 31,6 миллионов рублей", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводятся в сообщении.

По данным министерства, субсидии выделяются на возмещение части затрат. Деньги выделяют на орошение, установку шпалеры и противоградовой сетки, закладку и работы по уходу за растениями.

Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений края. Весной садоводческими предприятиями заложено 525 га садов, в том числе 161 га - питомников. Всего на Ставрополье в текущем году планируется закладка около 900 га садов.