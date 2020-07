Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост на фоне квартальной отчетности фирм

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу выросли на фоне благоприятной квартальной отчетности крупных технологических компаний.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 78,49 пункта (0,30%), до отметки 26 392,14. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 20,06 пункта (0,62%), до отметки 3 266,28. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 158,96 пункта (1,50%), до уровня 10 746,77. Как отметило в этой связи информационное агентство Bloomberg, "данные квартальной отчетности Apple Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Alphabet Inc. продемонстрировали, что эти компании процветают в условиях пандемии, которая привела к росту зависимости от предоставляемых ими товаров и услуг, в то время как другие отрасли экономики переживают тяжелые времена".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $40,42 за баррель. Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, для крупных нефтяных компаний "итоги второго квартала оказались одними из наихудших за всю историю, и эти компании готовятся к тому, что пандемия коронавируса будет и в дальнейшем негативно влиять на спрос на ископаемые виды топлива в мире". В этой связи газета отмечает, что котировки Exxon упали на 0.48%, Chevron - на 3,99%, Royal Dutch Shell - на 0,71%.

"Разочаровывающие результаты второго квартала лишь обостряют проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие нефтяные компании, - пишет газета. - Они и перед пандемией испытывали трудности с привлечением инвестиций, поскольку меры регулирования, предпринимаемые в связи с глобальными климатическими изменениями, а также усиливающаяся конкуренция со стороны возобновляемых источников энергии и появление электромобилей омрачают перспективы использования ископаемых видов топлива". Тот факт, что цены на сырую нефть стабилизировались в районе $40 за баррель, "дало передышку крупным нефтяным компаниям", отметила The Wall Street Journal, однако "ни одна из компаний не ожидает быстрого восстановления спроса в условиях, когда в мире пытаются преодолеть последствия пандемии коронавируса".