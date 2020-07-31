Минвостокразвития предлагает выплачивать районный коэффициент в ДФО без учета стажа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает ввести новые меры, чтобы стимулировать трудоустройство граждан на Дальнем Востоке, в том числе выплачивать районные коэффициенты на заработную плату без учета стажа работы. Инициативу предлагается включить в общенациональный план восстановления экономики, следует из письма, которое есть в распоряжении ТАСС.

На территориях со сложными климатическими условиями действует районный коэффициент, на который увеличивается зарплата, пенсия и другие выплаты.

"Стимулировать переезд на Дальний Восток граждан работоспособного возраста, а также трудоустройство молодых специалистов после окончания учебных заведений. Выплачивать районные коэффициенты на заработную плату сотрудников без учета стажа работы", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Сейчас на Дальнем Востоке уже работают специальные механизмы и меры социальной поддержки. Например, действует программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой россияне могут получить в пользование участки земли на Дальнем Востоке. По поручению президента РФ Владимира Путина запущена льготная ипотека под 2% годовых, которая доступна молодым семьям и получателям "гектаров".