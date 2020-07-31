{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс Мосбиржи за июль вырос на 6%

Индекс Мосбиржи за июль вырос на 6%, РТС - на 1,7%.

Новость дополняется

Теги
Россия
Трутнев сообщил, что пакет дополнительных мер по развитию ДФО пока находится в проработке
По словам вице-премьера, меры будут касаться различных отраслей экономики, в том числе и регулирования рыбохозяйственного комплекса как основополагающего для Дальнего Востока
Читать полностью