Индекс Мосбиржи за июль вырос на 6%

Трутнев сообщил, что пакет дополнительных мер по развитию ДФО пока находится в проработке

По словам вице-премьера, меры будут касаться различных отраслей экономики, в том числе и регулирования рыбохозяйственного комплекса как основополагающего для Дальнего Востока

Читать полностью