РБК: Росавиация предложила увеличить компенсации авиакомпаниям более чем в два раза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росавиация предложила правительству РФ увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира - с 365 до 840 руб. (из расчета на одного человека). Об этом в пятницу сообщает издание РБК.

"Речь идет о компенсациях перевозчикам из резервного фонда правительства по майскому постановлению, которое действует до конца июля. Росавиация подсчитала, что из выделенных средств осталось 7 млрд руб. Их ведомство и предлагает распределить между авиакомпаниями по новым правилам, продлив действие постановления еще на два месяца, до конца сентября", - уточнили источники, на которых ссылается РБК.

Издание напоминает, что субсидии выделялись правительством из расчета потерь перевозчиков в течение 6 месяцев (с февраля до конца июля 2020 года). За это время объем авиаперевозок падал более чем на 90% по сравнению с прошлым годом, оборачиваясь финансовыми потерями для компаний. В Росавиации предлагают пересчитать коэффициент расчета за каждого потенциального пассажира, увеличив ставку оплаты труда персоналу на 30%, расходы на техобслуживание лайнеров на 20% и топливные затраты на 15%.

По правилам, рассчитывать на субсидии может любая авиакомпания, которая не прерывает полеты и фиксирует снижение пассажиропотока. Однако для крупнейшего игрока - "Аэрофлота", уже было сделано исключение в виде предоставленных 7,89 млрд руб. компенсации сразу за полгода действия постановления. По оценкам экспертов, общие потери рынка авиаперевозок могут составить от 200 млрд до 350 млрд руб., а выделяемые субсидии для многих регионов являются недостаточными.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.