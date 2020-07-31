На фондовых торгах в США стоимость акций Apple впервые превысила $400

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Стоимость акций американской корпорации Apple в пятницу на фондовых торгах в США впервые превысила $400. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ценные бумаги компании к 11:50 по времени Восточного побережья США (18:50 мск) подорожали на $27,27 (7,09%), до $412,03. Позже акции снова немного подешевели.

Рыночная капитализация Apple в свете повышения курса ее акций превысила $1,77 трлн. Согласно оценкам агентства Bloomberg, во время сессии, которая еще не завершилась, Apple ненадолго обошла по этому показателю саудовскую компанию Saudi Aramco.

В четверг компания Apple сообщила, что зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.