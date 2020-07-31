В Ростуризме считают, что запуск электронных виз ускорит восстановление экономик регионов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запуск электронной визы на всей территории России поможет ускорить восстановление региональных экономик благодаря росту въездного турпотока. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Запуск электронной визы на территории всей страны с 1 января 2021 года - это историческое решение для российского туризма. Это важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной и устремленной в будущее страны. Электронная виза сегодня - это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса - с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест", - сказала Догузова.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о визах для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Такая виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.

Оформляться такая виза будет на основании решения МИД России, принятого после подачи заявления иностранным гражданином, которое можно будет заполнить в интернете. Срок оформления составит не более четырех календарных дней. При этом правительство будет определять пункты въезда и выезда в РФ для обладателей электронных виз.