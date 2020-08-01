Лукашенко хочет сохранить Белгазпромбанк, даже если от него откажется "Газпром"

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить ОАО "Белгазпромбанк" даже в том случае, если него откажется "Газпром". Об этом он заявил в субботу на встрече с руководителем временной администрации финансовой организации Надеждой Ермаковой.

"Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк - там же наши люди и наши предприятия", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.